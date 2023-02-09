Політика

Путін: ми не розпочинали жодних бойових дій, ми намагаємося їх закінчити

9 Лютого 2023 18:31
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путін

Росія не розпочинала жодних бойових дій в Україні, а, навпаки, намагалася їх закінчити, заявив у ході зустрічі з представниками професійної авіаційної спільноти глава РФ Володимир Путін.

Путін наголосив, що Україна розпочала війну на території “Л/ДНР” вісім років тому.

«У порушенні всіх взятих на себе зобов’язань ці регіони Донбасу були взяті практично в блокаду, по ним почали працювати за допомогою військової техніки. Неодноразово проводили великі військові операції, тобто вони почали війну», — заявив російський лідер.

“Ну скільки можна було терпіти вже, у цьому вся справа”, – сказав він.


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