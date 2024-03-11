Політика

Путін може посилити мобілізацію після імітації “виборів”, – Зеленський

11 Березня 2024 21:11
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росія, війна
Президент України  Володимир Зеленський / Фото: ОП

В РФ можуть посилити мобілізаційні заходи після так званих виборів президента Росії. Про це повідомив президент України  Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернені.

“На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. І не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації “виборів” зараз, у березні, – мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше”, – сказав Зеленський.

За словами президента, зараз період нашої максимальної концентрації та ініциативи. 

“Цей період – нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти”, – додав президент.


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