Путін може посилити мобілізацію після імітації “виборів”, – Зеленський

В РФ можуть посилити мобілізаційні заходи після так званих виборів президента Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозвернені.

“На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. І не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації “виборів” зараз, у березні, – мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше”, – сказав Зеленський.

За словами президента, зараз період нашої максимальної концентрації та ініциативи.

“Цей період – нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти”, – додав президент.