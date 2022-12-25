Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW

Фінансист «Вагнера» Євеній Пригожин відвідав похорони загиблого найманця «Групи Вагнера» в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішне майно та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують військові дії через страх втратити свої привілейований спосіб життя.

Про це повідомляється у звіті ISW.

Пригожин додав, що ці заможні особи підтримують бачення, згідно з яким «західні куратори» домінують у Росії в обмін на спонсорство їх способу життя, і порівняв сучасну російську олігархію з Україною чи Росією 1990-х років. Останніми тижнями Пригожин розпалив скандал щодо поховання військовослужбовця Вагнера, щоб просувати свої політичні цілі, такі як легалізація Вагнера в Росії, і його заяви про перерозподіл багатств на похоронах набули значного розголосу в російському Інтернеті.

Мілблогери, пов’язані з Вагнером, широко підтримали критику Пригожина на адресу російських чиновників і високо оцінили його підтримку військових зусиль. Можливо, Пригожин використовує такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення жорсткіших заходів націоналізації.

Президент Росії Володимир Путін 22 грудня також опосередковано атакував російських олігархів, однак заявив, що росіяни, які виводять російські гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, «є небезпекою» для Росії. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є й такі, які не поділяють цих настроїв.

Путін підсумував, що “кожен прагне не тільки залишитися, жити і працювати в Росії, але працювати на благо нашої країни”. Раніше Путін націоналізував великий бізнес на початку 2000-х років, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, і, можливо, намагається використати націоналізацію, щоб змусити еліти підтримати його війну в Україні або конфіскувати їхнє майно для фінансування військових витрат.