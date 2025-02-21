Путін готується до повернення західних компаній в Росію, – Financial Times

Російський диктатор Володимир Путін доручив своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній, що може свідчити про потенційне відновлення їхньої діяльності на тлі покращення відносин між Росією та Сполученими Штатами.

Про це пише Financial Times.

У п’ятницю Путін заявив, що хоче, щоб російські компанії мали “певні переваги” над тими, які повертаються на російський ринок, як відплату за західні санкції. Ці коментарі є першою ознакою того, що Росія серйозно налаштована прийняти західні компанії після того, як повномасштабне вторгнення Путіна в Україну три роки тому спричинило корпоративну втечу з країни. За даними Інституту Київської школи економіки, 472 іноземні компанії залишили російський ринок, а ще 1360 скоротили свою присутність у країні.

Після телефонної розмови Путіна з Дональдом Трампом минулого тижня відбулися перші за три роки переговори в Саудівській Аравії, де обидві сторони висловили зацікавленість у відновленні економічного співробітництва. Кирило Дмитрієв, голова російського Фонду національного добробуту, який допоміг організувати переговори, стверджує, що американські компанії втратили 324 мільярди доларів через вихід з країни, і сказав, що очікує, що деякі з них повернуться цього року.

За інформацією джерел Financial Times, кілька американських компаній висловили попередню зацікавленість у відновленні своєї діяльності в Росії, хоча жодна з них ще не зробила жодних активних кроків для повернення.

Росія обговорює умови повернення західних компаній, зокрема Visa, Mastercard і Boeing, наголошуючи на відсутності економічних ризиків. Міністр Лавров заявив, що допуск можливий лише за гарантій стабільності, а віцепрем’єр Мантуров підкреслив, що переговори малоймовірні без скасування санкцій. Місцеві компанії, які замінили західні бренди, зберігають свої позиції. Мер Москви Собянін зазначив, що у Renault “навряд чи буде шанс” повернутися.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що західні компанії є “не економічними операторами, а інструментами, які використовуються ворожими режимами в гібридній війні проти Росії, в якій вони погодилися брати участь”. Вона пригрозила “наслідками” компаніям, чиї країни не виявляють достатньої поваги до російської та радянської армій.