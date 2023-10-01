Політика

Путін готується до багаторічної війни проти України – британська розвідка

1 Жовтня 2023 11:31
читать на русском →
Британська розвідка

Кремль 2024 року збирається спрямувати на війну 30% загальних видатків держбюджету. Росія готується до багаторічної війни проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

“Документи, які, ймовірно, просочилися з Міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30% загальних державних витрат 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

Як пише британська розвідка, Мінфін РФ пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з 2023 роком.

Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише коштом ширшої економіки, припускає Міноборони Британії.

“Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні”, – повідомляє розвідка.

Там додали, що це сталося після висловлювань міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в яких він заявив, що Росія зможе воювати в Україні до 2025 року.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Жовтня 2023 14:10

Повністю укомплектована 25-та армія РФ зайняла позиції біля Кремінної
1 Жовтня 2023 16:03

Пенсії та субсидій: що зміниться у жовтні
1 Жовтня 2023 14:39

В Україну прибула делегація МВФ
1 Жовтня 2023 13:10

Reuters: П’ять суден прямують до морських портів України
1 Жовтня 2023 11:54

Фотофакт: День захисників та захисниць у Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки