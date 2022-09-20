Путін дав вказівку підготувати генеральну схему розміщення в’язниць та колоній

Президент РФ Володимир Путін запропонував Мін’юсту підготувати та впровадити генеральну схему розміщення установ кримінально-виправної системи, що дозволить у тому числі винести в’язниці за межі населених пунктів.

Він висловив цю пропозицію на урочистих зборах у Кремлі, присвячених 220-річчю від дня утворення міністерства.

“Особливо зазначу важливість підготовки та впровадження генеральної схеми розміщення установ кримінально-виправної системи. Це дозволить раціонально розташовувати такі установи, у тому числі переносити їх за межі населених пунктів та об’єднувати, а також створювати в них сучасні умови для роботи співробітників ФСВП, адвокатів, представників громадських організацій”, – сказав президент.

Він також рекомендував Мін’юсту спільно з регіонами та бізнесом продовжувати роботу щодо формування виправних центрів для засуджених.