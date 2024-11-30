“Путін буде щасливою людиною”: Експерти Sky News про інтерв’ю Зеленського

Володимир Зеленський припустив в інтерв’ю Sky News, що він може погодитися на тимчасове утримання Росією окупованої української території в рамках угоди про припинення вогню.

Український президент заявив, що така домовленість можлива лише за умови, що територія, яка перебуває під контролем його сил, буде взята «під парасольку НАТО», що дозволить йому вести переговори про повернення решти території пізніше «дипломатичним шляхом».

Коментарі, зроблені під час інтерв’ю з головним кореспондентом Sky News Стюартом Рамзі, вже викликали міжнародний резонанс. Пропонуємо вашій увазі коментарі кореспондентів:

Зеленський, здається, моргнув першим – Путін буде задоволений. Айвор Беннетт, московський кореспондент Sky News.

Я думаю, що Володимир Путін буде щасливою людиною після цього інтерв’ю.

Після багатомісячного протистояння щодо того, як закінчити війну, його супротивник, здається, моргнув першим, даючи найчіткіший натяк на те, що Україна може бути готова поступитися територією (хоча і не юридично) в рамках мирної угоди.

Як людина, яка не любить відступати, російський президент сприйме це як психологічну перемогу.

Те ж саме стосується коментарів Зеленського про те, що він більше боїться втратити людей, ніж землю.

Я очікую, що Москва захоче отримати з цього максимальну вигоду.

Це сталося після тижня погроз з боку Кремля після того, як Україна обстріляла російську територію західним озброєнням.

Це ідеальний матеріал для пропагандистської машини, яка може розкрутити це як падіння Києва перед обличчям російської переваги.

Такою, швидше за все, буде реакція громадськості. Однак, чи може очевидна готовність Зеленського до компромісу сприяти подібному руху тут, у приватному житті?

Офіційно Путін висунув дві умови для припинення вогню. Перша – це повна передача Києву чотирьох українських областей, на які претендує Росія і більшість з яких вона окупувала. Друга – щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО.

Ці дві вимоги явно несумісні у сценарії, викладеному Зеленським – будь-яка передача території можлива лише за умови надання членства в НАТО решті території країни.

Але є ознаки того, що Путін придивляється до мирних переговорів після того, як в черговий раз похвалив Дональда Трампа.

У своїх коментарях лідер Кремля назвав Трампа «розумним» і «досвідченим» і сказав, що вірить у те, що новообраний президент «знайде рішення» щодо війни.

Це не схоже на людину, яка зациклена на військовій перемозі. Скоріше, це хтось, хто намагається завоювати прихильність людини, яка буде головувати на переговорах.

Український лідер робить велику ставку на Трампа. Діана Магнай, міжнародний кореспондент Sky News.

Окрім обіцянки припинити війну протягом 24 годин, що явно нереально, Трамп не сказав, як саме він збирається це зробити.

«Мир через силу» – ось що він заявив, коли призначив у середу відставного генерала Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань України та Росії.

Український лідер явно робить ставку на президентство Трампа, сподіваючись, що якщо він продемонструє сильну руку в підтримці України, решта Європи наслідуватиме його приклад.

Для Зеленського членство в НАТО – і надійні гарантії безпеки, передбачені статтею 5, навіть якщо це лише бажання на даному етапі – є невід’ємною частиною того, як він бачить майбутнє своєї країни.

З того, що ми знаємо про мирні пропозиції генерала Келлога, викладені в політичному документі ще в квітні, членство в НАТО буде відкладено на невизначений термін, а безпека України від подальшої російської агресії буде гарантована натомість міцною двосторонньою архітектурою безпеки.

Тож скільки ще грошей і зброї Трамп готовий надати Україні, щоб дійсно захистити її безпеку, коли республіканці – і США в цілому – хочуть менше зовнішніх воєн, а не більше?

Для того, щоб стримування спрацювало, Путін має повірити, що коли новообраний президент Трамп каже, що буде діяти рішуче, він має це на увазі. А Україна має сподіватися, що Трамп не втомиться від цього процесу, коли зрозуміє, наскільки він складний.

Зеленський, схоже, натякає на можливість переговорів з Росією. Домінік Вагхорн, редактор відділу міжнародних відносин Sky News.

Інтригує мовний тон президента Зеленського в цьому інтерв’ю. Чи є це значним зрушенням?

Вісімнадцять місяців тому український лідер сказав Кей Берлі з Sky, що він не зацікавлений у мирних переговорах з Путіним.

Сьогодні він сказав це в інтерв’ю Стюарту Рамзі: «Говорити лише заради розмов, лише заради амбіцій Путіна. Я думаю, що це нерозумно. Тому нам потрібно займати сильну позицію. І якщо ми будемо в сильній позиції, ви нас почуєте».

Президент Зеленський іноді може бути загадковим. Але він, здається, натякає принаймні на можливість переговорів з росіянами. І він міг би.

Трамп недвозначно дав зрозуміти, що хоче завершити цю війну шляхом переговорів.

Для багатьох будь-яка угода, яка дозволить Росії зберегти те, що вона забрала за допомогою відкритої неспровокованої сили, буде катастрофічною для світового порядку, заснованого на правилах.

Її порівнюють з передачею Адольфу Гітлеру Судетської області в 1938 році Чемберленом та іншими в Мюнхені. Вони сподівалися, що це заспокоїть німецького диктатора, але це не змогло його стримати, що призвело до руйнівних наслідків для всього світу.

Українці часто роблять це порівняння і запитують, що завадить росіянам використати будь-яку «мирну угоду», щоб переозброїтися і повернутися сильнішими, щоб захопити решту своєї країни?

Президент Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News, що йому потрібні «гарантії того, що Путін не повернеться».

Цього разу ці гарантії мають бути залізними, на відміну від обіцянок, які Захід давав українцям у минулому і які закінчилися зрадою і підбадьорили Путіна, щоб він розпочав своє криваве вторгнення і війну.

Він знає, що членство в НАТО не на часі. Команда Трампа дала це дуже чітко зрозуміти. Але в цьому інтерв’ю він починає торги, беручи високу ціну, знаючи, що йому доведеться задовольнитися меншим?

Інтерв’ю між президентом воєнного часу у військовій формі і військовим кореспондентом телеканалу Sky – це захоплюючий обмін думками, який буде вивчатися політиками в Кремлі і на Заході в міру того, як обидві сторони готуються до того, що може статися в майбутньому.

Поступки, необхідні обом сторонам для такого типу мирної угоди. Дебора Хейнс, редактор з питань безпеки і оборони Sky News.

Запрошення приєднатися до альянсу НАТО вимагає згоди усіх 32 країн-членів і не може бути надане країні, яка перебуває у стані війни, як Україна.

Однак, якщо бойові дії в Україні припиняться, деякі країни, зокрема, Німеччина, Італія та Угорщина, все одно чинитимуть величезний опір щодо пропозиції Києву членства в клубі, зважаючи на ризик відновлення конфлікту з Росією – крок, який може втягнути весь альянс у пряму війну з Москвою.

Ця тривога стала причиною того, що деякі з найсильніших прихильників України, включаючи Велику Британію, Францію, країни Балтії та Польщу, доклали чимало дипломатичних зусиль, щоб переконати всіх членів Альянсу лише на словах погодитися з тим, що Україна стала на «незворотній шлях» до вступу в НАТО.

Однак експерти обговорюють можливий варіант мирної угоди, за яким НАТО запропонує членство підконтрольній уряду частині України, а Росія залишить за собою землі, які вона вже захопила, але без жодної міжнародної легітимності чи визнання.

Такий крок передбачав би поступки з обох сторін – Київ був би змушений тимчасово змиритися з втратою території, а Москва не змогла б досягти основної мети війни – не допустити приєднання більшої частини України до західного альянсу.

Навіть якщо Зеленський буде готовий розглянути такий варіант, Путіну доведеться відчути, що у нього немає більших шансів на успіх за допомогою військової сили, щоб зробити те ж саме.

Не менш важливою є думка союзників по НАТО – а з огляду на ризик війни з Москвою, малоймовірно, що всі країни-члени підпишуться під таким планом без значного тиску з боку тих країн, які можуть бути на його боці.

Якщо до таких країн не належать Сполучені Штати, то важко уявити, що такий тиск матиме якісь шанси на успіх.