Суспільство

Пункти незламності на Закарпатті запрацюють з 1 жовтня

27 Вересня 2023 08:10
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пункт незламності

У Закарпатській області всі «Пункти незламності» мають розпочати роботу з 1 жовтня.

Про рішення обласної комісії ТЕБ та НС повідомила у Фейсбуці Закарпатська ОВА, передає Укрінформ.

За словами першого заступника голови ОВА Мирослава Білецького, загалом в регіоні створено 468 «Пунктів незламності», з яких 265 на базі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 41 – від ГУ ДСНС в Закарпатській області, 159 – об’єкти ритейлу (АЗС, аптеки, відділення банків, супермаркети).

Також «Пункти незламності» є на трьох залізничних вокзалах: в Ужгороді, Чопі, Мукачеві.

«Нагадаємо, що у зв’язку з відсутністю потреби 455 «Пунктів незламності» рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС наприкінці березня перевели у режим ”готові до роботи”. З наближенням опалювального сезону потреба у повторному їх розгортанні актуалізовується», – зазначив Білецький.


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