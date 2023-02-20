“ПТН ПНХ!” “Укрпошта” випустить нову марку

24 лютого “Укрпошта” випустить нову марку. На ній під назвою “ПТН ПНХ!” зображено графіті Бенксі з дзюдоїстом, відправленим у нокаут.

Повідомляється, що гроші від її продажу підуть на благодійність.

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

Придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого. Оформити передзамовлення – починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.