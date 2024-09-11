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Привласнили дронів на 6 мільйонів: поліція затримала працівників пошти у Тернополі
11 Вересня 2024 12:15
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поліція, дрони
Затримання зловмисників / НПУ

Поліція затримала працівників пошти з Тернополя, які привласнювали дрони для військових, продаючи їх за нижчими цінами.

Про це у Телеграмі повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Організували протиправну діяльність двоє жителів Тернополя, один з яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Він залучив до злочинної схеми своїх підлеглих.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб військових.

Зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою й габаритами непотребом.

У подальшому ділки продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Товар відправляли замовникам з відділення за місцем роботи.

Оплату зловмисники отримували на підконтрольні рахунки дропів і криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

У такий спосіб зловмисники привласнили вміст 26 відправлень загальною вартістю майже 6 млн грн.

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів у Львівській області та Києві.

Вилучені 15 мобільних телефонів, компʼютерна техніка, 25 банківських карток, документи і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях зловмисників.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов’язання та нічні домашні арешти.


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