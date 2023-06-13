Приватбанк звинувачує своїх колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей

АТ «Приватбанк», звинуватив своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні грошей та шахрайстві величезного масштабу, пише City A.M. Представники банку подали позов до Високого суду Лондона; процес розпочався 12 червня і триватиме кілька місяців.

Баррістер Ендрю Хантер, який представляє інтереси «Приватбанку», стверджує, що Коломойський та Боголюбов привласнили понад 1,5 млрд фунтів, що призвело до краху банку у 2016 році та його націоналізації. Прямих доказів причетності Боголюбова до шахрайства немає, проте представники банку вважають, що він привласнював гроші за допомогою кредитів, вилучень та неповернених передоплат.

Ні Коломойський, ні Боголюбов до суду не прийшли, але їхні адвокати зазначили, що ті не визнають своєї провини. Адвокати Коломойського додали, що в принципі не вважають поточний судовий процес законним, оскільки суперечка щодо українських громадян та компаній має вирішуватися в українському суді. На їхню думку, «Приватбанк», апелюючи до того, що Коломойський живе в Лондоні понад десять років, сподівається, що англійський суд буде схильний тлумачити та застосовувати українське законодавство на користь потерпілих та спиратися на принципи англійського права.