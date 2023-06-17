Економіка

“ПриватБанк” попередив про технічні роботи: картки та банкомати не працюватимуть

17 Червня 2023 18:53
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ПриватБанк

Державний ПриватБанк у ніч на 18 червня проведе планові регламентні роботи процесингового центру, операції з картками будуть недоступні до 6 ранку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Цієї ночі банк проведе регламентні роботи. Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

“Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт”, – йдеться у повідомленні.

Загалом клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 млн платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.


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