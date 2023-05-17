Принц Гаррі та Меган взяли участь у “майже катастрофічній” автомобільній погоні папараці

Принц Гаррі та його дружина Меган стали учасниками «майже катастрофічної» автомобільної погоні з фотографами-папараці в Нью-Йорку у вівторок ввечері, стверджує їх речник. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався після того, як Гаррі супроводжував Меган на вручення нагород Women of Vision Awards у Ziegfeld Ballroom. З герцогом і герцогинею Сассекськими також була Дорія Регланд, матір Меган.

Інформацію принаймні частково підтвердило джерело в місцевих правоохоронних органах, яке повідомило, що за парою стежив «рій» папараці після того, як вони покинули захід. За словами джерела, інцидент не призвів до аварії.

За словами пари, перегони з фотографами були тривалими і включали численні порушення ПДР. «Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та пані Регланд були залучені в майже катастрофічну автомобільну погоню за участі групи вкрай агресивних папараці», — сказав прес-секретар пари.

«Ця невпинна гонитва, яка тривала більше двох годин, призвела до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліцейських Нью-Йорка».

У заяві йдеться, що подружжя розуміє, що хоча «бути публічною особою пов’язано з певним інтересом з боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки». Вони закликали ЗМІ не поширювати фотографії з місця події. «Поширення цих зображень, враховуючи способи, якими вони були отримані, заохочує дуже настирливу практику, яка є небезпечною для всіх учасників».

Згідно з повідомленням представників подружжя, в інциденті брали участь близько півдюжини автомобілів з невстановленими людьми, які керували необережно, створюючи небезпеку для інших учасників руху та всіх навколо. За словами представників пари, це могло бути смертельним.

​​Джерело в місцевих правоохоронних органах підтвердило деякі розповіді Гаррі і Меган, заявивши, що група папараці стежила за герцогом та герцогинею на автомобілях, мотоциклах, скутерах після того, як вони покинули захід. За словами джерела, група охорони з Департаменту поліції Нью-Йорка (NYPD) слідкувала за Гаррі та Меган в іншій машині, і була змушена зробити кілька маневрів уникнення, щоб втекти від папараці.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що інцидент був «безрозсудним» і «безвідповідальним».

«Ти не повинен ніколи перевищувати швидкість, адже це густонаселене місто, і я думаю, що всі ми, я не думаю, що є багато з нас, хто не пам’ятає, як померла його мама», — сказав Адамс журналістам, коли його запитали про інцидент на брифінгу.

«Зрозуміло, що папараці хочуть отримати гарний знімок, вони хочуть отримати цікаву історію, але громадська безпека завжди повинна бути на першому плані», – сказав Адамс.

Герцог Сассекський активно заявляв про безпеку своєї родини, часто підкреслюючи паралелі, з яким стикалася його мати Діана. Покійна принцеса Уельська померла в 1997 році після травм внутрішніх органів внаслідок автокатастрофи на великій швидкості в Парижі.