Суспільство

Примусова паспортизація і пошук партизан на Запоріжжі: в Нацспротиві розповіли подробиці

21 Травня 2023 18:34
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війна, запоріжжя, російський паспорт

Росіяни посилили «фільтраційні заходи» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, кількість окупаційних блокпостів значно зросла. Співробітники фсб із собаками перевіряють автомобілі місцевих мешканців, шукаючи партизан. Порушників комендантської години при цьому затримують, щоб потім мобілізувати до окупаційної армії.

Також, окупанти продовжують посилювати репресивні заходи проти мешканців тимчасово окупованих територій, які не отримали російський «паспорт».

Громадяни України, які не мають аусвайсу, тепер не можуть потрапити в лікарню, навіть коли є потреба у госпіталізації. Крім цього, якщо мешканець не може пред’явити аусвайс під час перевірки на блокпостах, окупанти погрожують конфіскацією авто та перевіряють телефон на предмет «благонадійності». Підписка на українські новинні канали слугує приводом для арешту.


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