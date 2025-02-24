Суспільство

Прикордонники врятували чоловіка, який дві доби блукав лісами Полісся
24 Лютого 2025 21:37
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Прикордонники врятували жителя Дніпропетровської області, який дві доби блукав лісом у прикордонні / Фото: ДПСУ
Прикордонники врятували жителя Дніпропетровської області, який дві доби блукав лісом у прикордонні / Фото: ДПСУ

Прикордонники знайшли чоловіка, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Він самостійно склав маршрут і не взяв з собою ані їжі, ані води”, – розповіли прикордонники.

Протягом двох днів він блукав лісами між Житомирською та Рівненською областями, натрапив на мінне поле, зустрів зграю вовків і двічі ледь не потонув у болотах. Окрім того, він ризикував замерзнути вночі, коли температура опускалася до -14°C.

“Добре, що ми знайшли цього чоловіка, адже кордон на півночі має багато небезпек. Він міг підірватися на міні, замерзнути, адже наразі морози вночі досягають позначки до мінус 14 °C, міг зустріти диких тварин, які ходять по лісах у пошуках поживи, або натрапити на інші небезпеки”, – зазначає керівник підрозділу охорони кордону на ділянці якого виявили порушника.


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