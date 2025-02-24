Прикордонники врятували чоловіка, який дві доби блукав лісами Полісся

Прикордонники знайшли чоловіка, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Він самостійно склав маршрут і не взяв з собою ані їжі, ані води”, – розповіли прикордонники.

Протягом двох днів він блукав лісами між Житомирською та Рівненською областями, натрапив на мінне поле, зустрів зграю вовків і двічі ледь не потонув у болотах. Окрім того, він ризикував замерзнути вночі, коли температура опускалася до -14°C.

“Добре, що ми знайшли цього чоловіка, адже кордон на півночі має багато небезпек. Він міг підірватися на міні, замерзнути, адже наразі морози вночі досягають позначки до мінус 14 °C, міг зустріти диких тварин, які ходять по лісах у пошуках поживи, або натрапити на інші небезпеки”, – зазначає керівник підрозділу охорони кордону на ділянці якого виявили порушника.