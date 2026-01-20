Прикордонники врятували чоловіка, який блукав горами у пошуках кордону з Румунією

Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у гірській місцевості під час спроби незаконно перетнути державний кордон з Румунією. Порушник опинився у складній ситуації на високогірній ділянці та звернувся по допомогу.

За інформацією ДПСУ, чоловік намагався незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та обрав маршрут у горах, де через складні умови втратив орієнтацію.

Про інцидент прикордонників поінформували рятувальники, до яких звернувся заблукалий. Під час пошукових заходів військовослужбовці відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону виявили чоловіка та викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Медики діагностували у нього переохолодження, яке не потребувало госпіталізації. Наразі загрози його життю немає.

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловік нестиме відповідальність у встановленому законом порядку.