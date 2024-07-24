Прикордонники спіймали ухилянтів, які вирішили скористатися послугами підлітка

Прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону, до складу якого входили курсанти-стажувальники, затримали чотирьох чоловіків у супроводі 14-річного підлітка. За небезпечну переправу через Тису порушники заплатили від 4 до 6 тис. доларів США. Неповнолітній мав би отримати $1000.
“Чоловіки планували перепливати Тису. Супроводжував «плавців» 14-річний житель села Вилок. Затриманими виявилися жителі Київщини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Львівщини”, – повідомили в ДПСУ.
Наразі оперативники встановлюють коло осіб, причетних до організації цієї незаконної подорожі.