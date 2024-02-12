Прикордонники попереджають, що рівень води в Тисі істотно піднявся

Рівень води в Тисі на кордоні з Румунією істотно піднявся. Течія підмиває берег і несе вниз усе, що потрапило в річку.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
“Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють “безпечну” нелегальну подорож і “стовідсотковий” результат”, – зазначили в ДПСУ і опублікували відео.
Рівень води в Тисі на кордоні з Румунією істотно піднявся.— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 12, 2024
Течія підмиває берег і несе вниз усе, що потрапило в річку.
Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють «безпечну» нелегальну подорож і «стовідсотковий» результат 👇 pic.twitter.com/5PU2vSlGuN