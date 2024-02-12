Прикордонники попереджають, що рівень води в Тисі істотно піднявся

Рівень води в Тисі на кордоні з Румунією істотно піднявся. Течія підмиває берег і несе вниз усе, що потрапило в річку.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Пропонуємо переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють “безпечну” нелегальну подорож і “стовідсотковий” результат”, – зазначили в ДПСУ і опублікували відео.