Прикордонники показали роботу стабпункту на Вовчанському напрямку

У смузі оборони бригади «Гарт» розгорнуто стабпункт, в якому медики врятували багато життів як прикордонників, так і військових інших підрозділів Сил оборони України, що дають відсіч агресору на Вовчанському напрямку.

Саме сюди потрапляють поранені на «нулі» військовослужбовці перед тим, як їх доправляють далі, у військові шпиталі. У цьому стабілізаційному пункті працює декілька бригад медичних фахівців – хірурги, анестезіологи, анестезисти, інших профільних лікарів.

Облаштовано низку операційних, укомплектованих сучасними медичним обладнанням та препаратами. За усіма цими показниками його абсолютно справедливо можна називати не стабілізаційним пунктом, а справжнім польовим шпиталем. Детальніше про героїв-медиків та роботу стабпункту – дивіться у відео Держприкордонслужби.