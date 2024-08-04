Суспільство

Прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з 12 н.п. Донецької області
4 Серпня 2024 15:27
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донецька область, евакуація
Наприкінці липня 73 жителі Донеччини евакуювалися до Волинської області. Серед них — 21 дитина та 7 осіб з інвалідністю / Фото Донецька ОВА

Донецька обласна військова адміністрація прийняла рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, за клопотанням керівника Курахівської ВА прийнято рішення про евакуацію дитини з села Острівське.

“Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами”, – заявив Філашкін. 

Він також додав, що доручив залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони.


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