Прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з 12 н.п. Донецької області

Донецька обласна військова адміністрація прийняла рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, за клопотанням керівника Курахівської ВА прийнято рішення про евакуацію дитини з села Острівське.

“Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами”, – заявив Філашкін.

Він також додав, що доручив залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони.