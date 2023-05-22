Політика

Пригожин збирається вивести залишки своїх зеків із Бахмута в тил до 1 червня

22 Травня 2023 13:08
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вагнер, бахмут

Засновник ЧВК “Вагнер” Євген Пригожин повідомив, що підрозділи ЧВК протягом п’яти днів “зачищатимуть Бахмут”, після чого до 1 червня передадуть його підрозділам Міноборони Росії і вирушать у тил на переформування та дооснащення.

“Тому на Хромове ми не йдемо, на Іванівське не йдемо, ми передаємо свої позиції і з 25 числа залишаємо зону бойових дій. З 1 червня жодного бійця ПВК “Вагнер” на передньому краї не буде. Доти, доки ми не пройдемо переформування і дооснащення, і донавчання”, – заявив Пригожин, додавши, що Хромове та Іванівське (села в Бахмутському районі) штурмуватимуть підрозділи Міноборони.

У суботу ПВК “Вагнер” оголосила, що повністю взяла Бахмут, вийшовши на його західну околицю, проте ЗСУ це заперечує.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські сили, як і раніше, залишаються в Бахмуті і мають намір захищати його. За його словами, заяви російської сторони про повне захоплення Бахмута не відповідають дійсності.


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