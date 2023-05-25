Суспільство

Пригожин заявив про початок виведення ПВК “Вагнер” із Бахмута

25 Травня 2023 10:15
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бахмут, пвк

Засновник групи найманців ПВК “Вагнер” Євген Пригожин оголосив, що розпочав виведення підрозділів із Бахмута.

“Ми виводимо бойові підрозділи з Бахмута. […] До 1 червня основна частина перебазується до тилових таборів. Передаємо позиції військовим. Але якщо військовим буде важко, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута”, – сказав він.

Пригожин оголосив про взяття Бахмута 20 травня. Українська влада офіційно здачу міста не підтверджувала, проте цього тижня зі зведень Генштабу ЗСУ зникли згадки про бойові дії в Бахмуті.


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