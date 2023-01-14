Пригожин б’ється не за Соледар, а за прихильність Путіна, – ISW

Напруга між міноборони Росії та Пригожиним лише росте. Тож єдине, на думку глави ПВК “Вагнера”, що може врятувати його стосунки з Путіним – захоплення Соледара.

Таку думку висловили аналітики ISW.

Декілька відомих мілблогерів, у тому числі пов’язаних із Кремлем, заявили, що між Міноборони Росії та Пригожиним триває конфлікт за закритими дверима та в інформаційному просторі. Пригожин намагається змусити Кремль припинити свою давню політику утримання від визнання Вагнера та його військових зусиль.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести Путіну, що його сили кращі за звичайну армію. Пригожин також оприлюднив запитання журналіста про його зустріч з Путіним для обговорення перемоги в Соледарі, виділяючи це питання серед низки інших подібних запитань у своїй відповіді на заяву російського Міноборони.

Він сказав журналісту прочитати його оригінальну заяву про Соледар замість того, щоб «займатися дурницями». Пригожин, який раніше використовував навмисно нечіткі повідомлення, також зазначив, що скоро всі зрозуміють, чому він відмовився від коментарів.

Можливо, Путін хоче використати кадри мілблогерів, лояльних до ньго та російського МО, щоб підірвати зусилля Пригожина піднести себе. Голова ЦВК партії «Єдина Росія» Олександр Сидякін, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Артем Туровий і голова «ДНР» і соратник Путіна Денис Пушилін 13 січня зустрілися з кількома мілблогерами.

Ці соратники Путіна вручили групі з понад 10 мілблогерів офіційну подяку за підписом секретаря генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрія Турчака.