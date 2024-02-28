Придністров’я звернулося до Росії по “захист”

Депутати невизнаного Придністров’я на з’їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи країни-агресора Росії з проханням про “захист” регіону нібито через “тиск Молдови”.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема депутати звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Єврпоі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоний Хрест і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом “вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров’я”.

Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв’язала проти невизнаної “ПМР” “економічну війну”. Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.