Політика

Придністров’я звернулося до Росії по “захист”

28 Лютого 2024 15:02
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молдова
Плакат на одній з вулиць в Тирасполі / Фото: УНІАН

Депутати невизнаного Придністров’я на з’їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи країни-агресора Росії з проханням про “захист” регіону нібито через “тиск Молдови”.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема депутати звернулись до Організації з безпеки й співробітництва в Єврпоі (ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоний Хрест і до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом “вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров’я”.

Згідно з заявою місцевих депутатів, Молдова, нібито, розв’язала проти невизнаної “ПМР” “економічну війну”. Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.


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