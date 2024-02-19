Політика

Причина смерті Навального досі “не встановлена” — прессекретарка

19 Лютого 2024 10:03
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Олексій Навальний / Фото: кадр з фільму "Навальний"

Причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі “не встановлена”.

Про це з посиланням на заяву російського Слідчого Комітету повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

За її словами, у Слідчому Комітеті матері політика та його адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено.

“Скільки ще вона триватиме — невідомо. Причина смерті, як і раніше, “не встановлена”. Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього”, — написала Ярмиш у соцмережі X (колишній Твіттер).

Як розповіла Ярмиш, рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Навального, співробітники не відповідають.


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