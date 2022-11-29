Техно

При -3°C – зливати воду: КМДА дало вказівки на випадок НС з теплопостачанням

29 Листопада 2022 15:10
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тепло

Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

“У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла”, – інформує КМДА.

Йдеться про всі обслуговуюч ікомпанії, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

Відзначається, що у разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

Зокрема, якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.


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