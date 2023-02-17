Проїзд у Харкові залишиться безкоштовним, поки у міста вистачить можливостей – Терехов

Проїзд у харківському транспорті буде безкоштовним доти, доки вистачить можливостей міського бюджету. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, одним із головних чинників того, що транспорт у Харкові вже рік перевозить пасажирів безкоштовно, стало те, що багато харків’ян через війну втратили роботу. Терехов зазначив, що ніхто в жодному місті України такого не робив, але він підрахував, що за старими тарифами люди зараз витрачали б на проїзд щодня близько 30-50 гривень.

“Нехай краще вони витратить ці гроші на дітей, на себе, на їжу”, – сказав Ігор Терехов.

У той же час міський голова додав, що робота міського громадського транспорту дотується з бюджету міста, тож проїзд залишиться безкоштовним, доки у міста вистачить можливостей. Якщо можливостей вже не буде, тоді, за словами Терехова, “він сам вийде до людей і відверто скаже про це”.

Мер Харкова також заявив, що йде робота щодо створення економічної моделі, яка дозволить оптимізувати бюджет Харкова, щоб згодом проїзд у громадському транспорті був у доступних цінових рамках.