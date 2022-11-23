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Проведено черговий обмін полоненими, – ОП

23 Листопада 2022 17:21
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полон, обмін

Сьогодні з полону повернули додому 36 наших людей – одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

“Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав Єрмак.


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