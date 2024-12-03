Протягом трьох діб три тисячі військових повернулися із СЗЧ

За останні 72 години три тисячі українських військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину, добровільно повернулися на службу. Про це повідомили представники Військової служби правопорядку на брифінгу, пише hromadske.

Новий закон дозволяє військовим, що вперше вчинили СЗЧ, повернутися до служби без кримінальної відповідальності. Щоб уникнути покарання необхідно повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що для військовослужбовців створюватимуть “максимальні передумови” для повернення. Водночас наголошується, що у разі відмови скористатися цією можливістю, порушникам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.