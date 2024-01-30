Протягом доби на фронті відбулось 78 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 78 бойових зіткнень з російською армією.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 січня.

“Противник завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснивши 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура”, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах Леонівки Чернігівської області, Попівки Сумської області та Устинівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів. Серед них: Блішня, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Дружба, Атинське, Володимирівка, Тур’я, Рясне, Попівка Сумської області; Уді, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки біля Сіньківки Харківської області, де окупанти марно намагались прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські Сили оборони відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де росіяни намагались прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався покращити тактовне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 20 атак у районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти марно намагалися прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 14 разів безрезультатно намагалися покращити тактовне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка українські захисники відбили штурм противника, під час якого окупанти застосували 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП. Отримавши гідну відсіч, росіяни зазнали значних втрат та відступили. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

“Підрозділи армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 марних спроб штурму позицій Сил оборони”, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції армії РФ.