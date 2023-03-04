Проти орд і імперій: 10 українських фільмів про боротьбу за незалежну Україну

Український народ з-покон віків бореться за незалежність. Хоробрі воїни захищали українські землі ціною власного життя. Спогади про ці події ніколи не зникнуть з народної пам’яті.

Сучасні режисери за останні роки створили низку стрічок, де показали історичні події на території України й сміливців, які не побоялися піти проти ворогів. Ці 10 стрічок дійсно спонукають пишатися українцями. Пропонуємо вам чудову добірку для суботнього вечора.

Король Данило (2018)

Режисер: Тарас Химич.

Головна роль: Сергій Ярмошенко.

Головні події відбуваються у XIII столітті за часів правління Данила Галицького. Князь Данило разом зі своїм братом Васильком шукають спосіб як врятувати землю від хана Батия. Князь розуміє, що силою монголо-татарське військо не подолати, а тому намагається домовитися і вирушає до хана. Головний герой фактично опиняється між трьох вогнів: бояри, Папа Римський і хан Батий.

Відгуки про фільм змішані. В українському прокаті глядачі оцінили гру акторів та кількість слоумошена.

Зазначимо, що фільми про цей період в історії України – рідкість. Тому він точно вартий уваги.

Богдан-Зиновій Хмельницький (2006)

Режисер: Микола Мащенко.

Головна роль: Володимир Абазопуло.

Режисер стрічки вирішив показати у фільмі Богдана Хмельницького не тільки як стратега й відважного воїна, а й просту людину зі своїми особистими переживаннями та почуттями.

У фільмі центральною подією виступає битва під Збаражем – містом, яке осаджують козаки, аби перемогти Ярему Вишневецького. Козацьке військо вже майже отримало перемогу, але у найвідповідальніший момент союзники їх зраджують. Кримський хан тікає з поля бою. Перед Богданом Хмельницьким стоїть дилема – кривава перемога, або принизливе примирення.

На відміну від нашумілої стрічки «Вогнем і мечем» цей фільм показує саме українську сторону подій. Він зображує Хмельницького як людину, що була близька до свого народу.

Крути 1918 (2019)

Режисер: Олексій Шапарев.

Головні ролі: Євген Ламах, Олександр Піскунов, Максим Донець, Олексій Тритенко.

В основу фільму покладена реальна історія бою на залізничній станції Крути у 1918 році. Тоді у нерівному бою зіштовхнулися чотирьохтисячний підрозділ російської червоної армії та лише невеликий загін київських курсантів. Доля молодих хлопців могла б скластися по іншому, але вони стали на захист української землі.

Хоч фільм й отримав серйозну критику, але він вартий уваги через живу українську мову, яскраві батальні сцени, реальну зброю початку XX століття та саундтрек, який хапає за душу.

Чорний ворон (2019)

Режисер: Тарас Ткаченко.

Головна роль: Тарас Цимбалюк.

Фільм про повстанців, які боролися проти окупаційної радянської влади. Цей період в історії України довго замовчували, але творці стрічки вирішили показати все так, як дійсно відбувалося. Головний герой на прізвисько «Чорний ворон» – ватажок загону, який не боїться виступати проти червоних.

Саундтрек до фільму «Веселі, брате, часи настали» написав гурт «Океан Ельзи» і виконав Святослав Вакарчук.

Червоний (2017)

Режисер: Заза Буадзе.

Головна роль: Микола Береза.

Данило Червоний, командир підрозділу УПА, потрапляє до ГУЛАГу. Там він знайомиться з Віктором Гуровим, чернігівським льотчиком, якого засудили за дезертирство. Він вважає, що суд помилився і попри свою тяжку долю продовжує вірити в Сталіна як героя.

Персонажів чекають важкі перипетії, пов’язані з умовами перебування в ГУЛАГу. Данило Червоний не хоче миритися з нелюдським ставленням до в’язнів і організовує перше повстання в таборі.

Нескорений (2000)

Режисер: Олесь Янчук.

Головна роль: Григорій Гладій.

Фільм про генерала-хорунжого Романа Шухевича. Він увійшов в історію України як самовіддана людина, яка боролася за незалежність української землі. Події розгортаються на території Західної України, де після закінчення Другої Світової Війни йде боротьба Української повстанської армії з каральними загонами СРСР.

«Нескорений» – це спроба показати реальну історію боротьби українців за незалежність у воєнний і повоєнний часи.

Заборонений (2019)

Режисер: Роман Бровко.

Головна роль: Дмитро Ярошенко.

До дня пам’яті поета Василя Стуса був приурочений вихід фільму «Заборонений». В ньому показані й суд над поетом, його нелегке перебування у таборі після засудження та останні дні життя. Режисер намагався показати як ціла країна здатна боятися правдивих слів однієї людини.

Ще на початковому етапі зйомок фільм потрапив до скандалу, пов’язаного з іменем адвоката Стуса – Віктором Медведчуком. Саме він врешті-решт визнав і правильність рішення суду і винуватість свого підопічного. Сцену вирізали через негативні відгуки глядачів.

Кіборги. Герої не вмирають (2017)

Режисер: Ахтем Сейтаблаєв.

Головні ролі: Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Роман Ясинівський.

Складний, але обов’язковий для перегляду фільм, який відкриє історію подій у Донецькому аеропорту під час війни на Донбасі. Допомагали створювати цей проєкт військові, які були присутні на місці подій: Кирило Недря («Доцент»), Шараскін Андрій («Богема»), Євген Жуков («Маршал») та Євген Межевікін («Адам»).

Головні герої стрічки – це збірні образи українських добровольців, які борються за Східну Україну. Їхні бажання йдуть на другий план, коли потрібно захищати Батьківщину.

Іловайськ 2014. Батальйон Донбас (2019)

Режисер: Іван Тимченко.

Головні ролі: Тарас Костанчук, Руслан Сокільник, Олег Драч, Істан Розумний та ін.

Фільм отримав змішані відгуки щодо сюжету та гри акторів, проте деякі критики хвалили його за вихід за межі загальної думки про події під Іловайськом.

У центрі стрічки поранений у бою командир штурмової групи Донбас, який дивом залишився живим після обстрілів. Його розшукує російський офіцер, який жадає помсти.

Заради реалістичності у зображенні подій, до зйомок були залучені експерти та добровольці, які були в Іловайську під час боїв. Бійці батальйону «Донбас» спонсорували проєкт та впродовж 4 місяців вчили акторів поводитися зі зброєю, аби уникнути «штучної» атмосфери у кадрі.

Черкаси (2019)

Режисер: Тимур Ященко.

Головні ролі: Євген Ламах, Дмитро Сова, Роман Семисал, Вадим Лялько, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Олег Щербина, Михайло Воскобойник, Дмитро Зайченко.

Український військовий корабель «Черкаси» на час проведення навчань знаходився в порту кримського озера Донузлав. Коли Крим захопили «зелені чоловічки», тільки екіпаж «Черкас» приймає рішення не здаватися ворогові та чинити опір.

Консультантом під час зйомок виступив командир судна. Троє моряків, які несли службу на «Черкасах» зіграли ролі другого плану. Роль же самого військового корабля довелося виконати буксиру «Корець», тому що корабель «Черкаси» захоплений російськими військами.

Стрічка про патріотизм і силу духу, яка не покидає людей навіть у найбезнадійніших ситуаціях.

Джерело: Всвіті