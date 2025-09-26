Пропагандистка Симоньян повідомила про смерть свого чоловіка Тиграна Кеосаяна

Сьогодні, 26 вересня, на 60-му році життя помер російський пропагандист, кінорежисер, теле- і радіоведучий Тигран Кеосаян. Чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян помер після тривалого перебування у комі.

Про це Маргарита Симоньян повідомила у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця”, — написала вона.

Нагадаємо, Кеосаяна шпиталізували 8 січня, він пережив клінічну смерть та впав у кому. З того часу він так і не прийшов до тями аж до самої смерті.

За інформацією росЗМІ, в Кеосаяна вже було два інфаркти у 2008 і 2010 роках. Кеосаян та Симоньян одружені з 2022 року. У них троє дітей, які з’явилися до шлюбу.