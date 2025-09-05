Прокурора, дружина якого хизувалася дорогим майном у шоу “Супермама”, не можуть звільнити — він пішов у декрет

Офіс Генпрокурора видав наказ про звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва після перевірки його декларацій. Рішення ухвалили на підставі подання дисциплінарної комісії, однак сам посадовець одразу пішов у декретну відпустку й оскаржує наказ у суді.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Реклама

Реклама

Разом з колишньою і теперішньою дружинами київський прокурор Олександр Малєєв взяв участь у програмі “Супермама”. У випуску дружини хизувалися дорогим майном, пологами у США та грошовим утриманням прокурора. Після цього НАЗК виявило неправдиву інформацію у декларації посадовця, а 9 липня Комісія подала посадовця на звільнення.

23 липня Офіс Генпрокурора видав наказ про звільнення з посади заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальника управління захисту інтересів держави у сфері навколишнього природного середовища Олександра Малєєва. Але звільнити його можна буде лише з першого робочого дня після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до 11 вересня 2026 року), у яку він пішов наступного ж дня після рішення КДКП.

Також, як повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на слова Малєєва, він не згодний з рішенням Кваліфкомісії про його звільнення з посади та оскаржує його у суді.