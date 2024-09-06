Прокуратура розслідує 28 розстрілів українських військовополонених

З початку повномасштабного вторгнення відомо про 28 випадків, коли російські військові вбивали українських воїнів. Як в коментарі для CNN розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін, загалом так загинули 62 українські військовослужбовці.

Телеканал CNN також опублікував два відео, знятих на лінії фронту, на яких російські військові розстрілюють український воїнів, які здалися в полон.

На відео, знятому наприкінці серпня з дрона під Покровськом Донецької області, троє солдатів виходять з укриттів і стають на коліна, поклавши руки за голову. Через кілька секунд їх розстріляли.

Про розстріл трьох військовополонених під Покровськом 3 вересня також повідомила прокуратура Донецької області. За даними прокуратури, українські військові вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, але їх поклали обличчям на землю, після чого майже одразу вбили пострілами в спину.

Друге відео знято в Запорізькій області в травні 2024 року біля села Работине. На ньому знято трьох солдатів, які виходять із траншеї і лягають обличчям донизу. Після цього, як свідчить аудіозапис, отриманий CNN, командир на позивний “Турок” наказує своєму підлеглому на позивний “Малой” убити полонених.