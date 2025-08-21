Прокуратура показала фото наслідків російської атаки по американській компанії у Мукачеві

У Мукачеві на Закарпатті російські окупанти вдарили по підприємству американської компанії Flex, що спеціалізується на електроніці.

Як розповіли у прокуратурі, по заводу влучили дві крилаті ракети Калібр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні всупереч усім зусиллям припинити війну.

Наслідки атака на підприємство американської компанії / Фото: Закарпатська обласна прокуратура



Це вже не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, зокрема на початку цього року окупанти завжди ударів по офісах Boeing у Києві.

“Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру”, — заявив голова української дипломатії.