Кримінал

Прокуратура надала подробиці нічного наліту на Харків

5 Травня 2024 08:44
читать на русском →

Як повідомлялося, в ніч на 5 травня збройні сили рф здійснили запуск ударних БпЛА по Харкову.

Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 00:30 зафіксовано падіння уламків дрона-”камікадзе” у приватному житловому секторі Основʼянського району. Сталась пожежа.

Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Вночі ворог вкотре атакував Харків: постраждали шість людей, серед них 8-річна дівчинка. 5 травня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Постраждали 6 мирних мешканців, серед них троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Травня 2024 10:44

ISW: Російські війська захопили Архангельське і контролюють Керамік і Новокалинове
5 Травня 2024 09:12

“У Бога на плечі – шеврон з українським прапором”. Зеленський привітав українців з Великоднем
5 Травня 2024 08:44

Прокуратура надала подробиці нічного наліту на Харків
5 Травня 2024 08:36

Вночі Росія атакувала Україну 24-ма “шахедами”, у Харкові під удар потрапила житлова забудова
4 Травня 2024 21:26

Харків знову під ударом
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки