Прокуратура надала подробиці нічного наліту на Харків

Як повідомлялося, в ніч на 5 травня збройні сили рф здійснили запуск ударних БпЛА по Харкову.

Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 00:30 зафіксовано падіння уламків дрона-”камікадзе” у приватному житловому секторі Основʼянського району. Сталась пожежа.

Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Вночі ворог вкотре атакував Харків: постраждали шість людей, серед них 8-річна дівчинка. 5 травня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Постраждали 6 мирних мешканців, серед них троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.