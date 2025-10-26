Прокуратура: кількість постраждалих від удару дрона на Сумщині зросла до 12, є загиблий

Кількість постраждалих унаслідок удару російського безпілотника по мікроавтобусу в Сумській області зросла до 12 осіб, серед них 8-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За уточненими даними, загинув 69-річний чоловік. Усі постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, 26 жовтня близько 16:50 ворог атакував безпілотником рейсовий мікроавтобус, що рухався трасою Суми–Білопілля. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся.

Реклама

Реклама

Під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про 10 поранених унаслідок атаки дрона на пасажирський транспорт у Сумському районі.