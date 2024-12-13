Суспільство

Програма єКнига стартує наступного тижня – Шмигаль 
13 Грудня 2024 14:47
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Шмигаль
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Наступного тижня в Україні запускається програма “єКнига”, яка передбачає надання 908 грн громадянам, які досягли 18-річного віку у 2024 році, для купівлі книжок. 

Про це на засіданні уряду 13 грудня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми запускаємо проєкт для підтримки українського книговидання та популяризації читання українською мовою. Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе отримати спеціальну картку на 908 грн для придбання книжок, надрукованих в Україні українською мовою,” — заявив Шмигаль.

  • Купувати можна лише україномовні книжки у книгарнях, які беруть участь у програмі.
  • Список доступних книгарень буде опубліковано на офіційних сайтах “Дія” та Українського інституту книги.

Оплатити покупки можна буде виключно у безготівковій формі:

  • Безконтактно за допомогою смартфона (NFC) на терміналі в книгарні.
  • Онлайн через сайт книгарні, використовуючи реквізити картки “єКнига”.

Шмигаль підкреслив, що програма “єКнига” є важливим кроком для підтримки української культури та книговидання в умовах війни. “Коли Росія бомбить наші друкарні та намагається знищити нашу культуру, підтримка книжкової справи стає особливо важливою,” — наголосив він.


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