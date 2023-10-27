Суспільство

Проходження ВЛК відбуватиметься швидше

27 Жовтня 2023 15:10
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мобілізація

Терміни проходження військово-лікарської комісії в Україні скорочують. Тепер медогляд військовозобов’язаних має проходити не довше ніж 4 робочі дні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“МОЗ продовжує працювати над виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ, що було введене в дію указом президента України. Задля цього у рамках міжвідомчої взаємодії тривають зміни з ВЛК за різними напрямами: юридичному, організаційному, цифровому”, – йдеться у повідомленні.

Разом зі Нацслужбою здоров’я було встановлено граничні строки проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

  • проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;
  • проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;
  • проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

У МОЗ наголосили, що голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків.

“Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою”, – додали у відомстві.

Медики, які працюють у ВЛК при військкоматах, мають використовувати електронну систему охорони здоров’я, аби мати можливість переглянути записи інших лікарів щодо військовозобов’язаного. Це має пришвидшити процедуру проходження ВЛК.


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