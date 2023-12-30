Прогнози FT про світ у 2024 році

Британська Financial Times попросила своїх авторів зробити прогнози про те, чого чекати світові у 2024 році.

Чи стане Дональд Трамп президентом США?

Думка Едварда Люса: Ні. Але якщо недавні юридичні перешкоди, що виникли на шляху Трампа в Колорадо та штаті Мен, будуть подолані, його кампанія проти Джо Байдена стане найнеприємнішими президентськими виборами в історії США. До виборів Трампа визнають винним у кримінальному злочині як мінімум в одному з чотирьох судових процесів, а можливо, і двох. Він представить це як політичне переслідування з боку «злочинної родини Байдена». Незважаючи на похилого віку, Байден переможе, тому що виборці більше відкидають Трампа, а не тому, що схвалюють другий термін Байдена.

Чи стане 2024 більш спекотним, ніж 2023, що вже став найтеплішим роком в історії?

Думка Пилити Кларк: Так. 2023 був відзначений такою кількістю екстремальних температур, що він майже напевно виявиться найспекотнішим за 174 роки кліматичних записів. Але багато вчених очікують, що 2024 буде ще тепліше, тому що спека 2023 була посилена природним явищем Ель-Ніньо. Зазвичай він найбільше впливає на глобальну температуру після того, як досягне свого піку, а це може статися не раніше січня 2024 року.

Чи викличе війна між Ізраїлем та ХАМАС повномасштабний регіональний конфлікт?

Думка Ендрю Енгланда: Ні. Війна призвела до спалаху насильства по всьому регіону за участю бойових груп, що підтримуються Іраном. Уряд Біньяміна Нетаньяху ясно дав зрозуміти, що не може більше жити з бойовиками «Хезбали» біля свого кордону, але є надія, що дипломатичний тиск стримає ситуацію. Ні Вашингтон, ні Тегеран не хочуть більшого регіонального конфлікту, але ситуація тривожно нестабільна.

Чи вдасться США досягти «м’якої посадки»?

Думка Джилліан Тетт: Так, у короткостроковій перспективі. Цього року інфляція знизилася так, що здивувала навіть Федеральну резервну систему, а зростання економіки виявилося сильнішим, ніж очікувала більшість економістів. Оскільки споживчі витрати залишаються високими, а зростання заробітної плати добре стримується, “м’яка посадка” може тривати кілька місяців. Але не варто робити ставку на те, що вона триватиме до 2024 року. Фіскальної підтримки буде менше, оскільки виплати домогосподарствам часів СOVID вже вичерпано. Вищі процентні ставки провокують банкрутства, борги США зростають, а геополітичні проблеми вносять розкол у світову торгівлю. Це може призвести до зростання інфляції та уповільнення зростання. Отже, протягом року приземлення, ймовірно, стане більш болючим.

Чи стане Кір Стармер прем’єр-міністром Великої Британії?

Думка Роберта Шрімслі: Так, хоча можливо, що вибори у Великій Британії не відбудуться до січня 2025 року. Консерватори Ріші Сунака виглядають роз’єднаними та виснаженими. Кількість місць, які має завоювати лейбористська опозиція, означає, що вона може прийти до влади в будь-якому разі — від уряду меншості до обвальної переваги, на яку зараз вказують опитування громадської думки. Але дуже важко уявити, як прем’єр-міністр зможе відновити достатню підтримку, щоб утримати владу.

Чи впаде економічне зростання Китаю до 3% відсотків?

Думка Джеймса Кінджа: Ні. Якість китайського зростання, звісно, помітно погіршилося останніми роками. Ринок нерухомості, на який припадає майже третина ВВП, поступово руйнується. Місцеві органи влади потопають у боргах. Китайські споживачі виявляють нерішучість. Проте зростання ВВП 2024 року все одно перевищить 4%. Цьому сприятимуть заходи щодо порятунку боргу, ініціативи щодо стимулювання економіки та інші форми держпідтримки. Рівень технологічного прогресу залишиться високим.

Чи викликатиме зміна президента на Тайвані напад Китаю?

Думка Катрін Хілле: Ні. Багато людей на Тайвані і за його межами в ці дні думають про війну через військові маневри Китаю, що розширюються. Кандидат на президентських виборах у січні, представник правлячої Демократичної прогресивної партії Лай Цзін-те сильно відрізняється від чинної Цай Інвень. Але Лай ясно дав зрозуміти, що щодо Китаю дотримуватиметься обережної політики Цай, не даючи Пекіну приводу для нападу. Китайське керівництво на чолі з Сі Цзіньпіном, схоже, все ще вірить, що має шанс примусити Тайвань до об’єднання без боротьби — шляхом посилення військового залякування, політичного проникнення, економічної спокуси та міжнародної ізоляції.

Чи США і ЄС продовжуватимуть фінансувати Україну?

Думка Тоні Барбера: Так. Коли наприкінці 2023 року контрнаступ України зупинився, військова та фінансова підтримка Києва стала спірним питанням з обох боків Атлантики. Адміністрація Байдена має намір продовжувати постачання. Угода з республіканцями в Конгресі може включати поступки щодо безпеки кордонів США в обмін на продовження допомоги Україні. Більш серйозна проблема виникне, якщо Дональд Трамп повернеться на пост президента. Лідери ЄС, тим часом, мають знайти спосіб обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд. євро на початку 2024 року. Україні, швидше за все, не вдасться досягти військового перелому, тому на неї чинитиметься все більший тиск на тему переговорів із Москвою.

Чи зможе Урсула фон дер Ляйєн залишитися на другий термін як голова Європейської комісії?

Думка Мартіна Сандбу: Так, але з деякими зусиллями. Урсула фон дер Ляйєн добре проявила себе в кризовий період і довела важливість спільних дій ЄС у сфері охорони здоров’я, оборони та енергетики. Проте звичка фон дер Ляйєн нав’язувати політику європейським столицям і тісний зв’язок із Вашингтоном дратують деяких лідерів. Її коаліція 2019 року під загрозою через успіхи правих популістів на виборах до Європейського парламенту, при цьому правоцентристська партія ЄНП має всі шанси зберегти пост президента. І зараз ніхто не виглядає сильнішим кандидатом від ЄНП.

Чи переводитиме Аргентина свою економіку на долар?

Думка Майкла Стотта: Ні. Дехто стверджує, що багатостраждальні аргентинці вже скинули з рахунків песо. Вони зберігають заощадження, неофіційно купують та продають нерухомість у доларах. Однак, незважаючи на свої передвиборчі обіцянки перевести економіку на долар, новий президент Аргентини Хав’єр Мілей серед перших економічних заходів натомість обрав девальвацію. Хоча міністр економіки Луїс Капуто наполягає, що перехід на американську валюту залишається довгостроковою метою, 2024 року це навряд чи станеться. МВФ поки що не виявляє ентузіазму, а більшість економістів вважають, що мінуси від втрати економічного суверенітету переважать вигоди.

Чи зможуть відновлювані джерела енергії обігнати вугілля у світовому виробництві електроенергії?

Думка Девіда Шеппарда: Ні. Хоча очікується, що в найближчі кілька років частка відновлюваних джерел енергії перевищить частку вугілля, 2024 року це навряд чи станеться завдяки Китаю. У 2023 році попит на вугілля в Китаї продовжував швидко зростати, і хоча поновлювані джерела енергії теж швидко зростають, цього буде недостатньо, щоб перевершити вугільну генерацію, навіть незважаючи на скорочення використання вугілля на Заході.

Чи збанкрутує компанія X?

Думка Річарда Уотерса: Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації, він робив так у Tesla та SpaceX. Але цього разу, враховуючи, що реклами в X стає меншим, а спроби створити нові джерела доходу провалюються, є велика ймовірність, що це станеться. Після недавніх емоційних випадів на адресу рекламодавців Ілон Маск може бути досить нерозсудливим і подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і залишитися у виграші. Боротьба Маска за контроль над X під час банкрутства стала б захоплюючим продовженням драматичного придбання Twitter.