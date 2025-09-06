Прогноз погоди в Україні на неділю, 7 вересня: сухо та тепло

Укргідрометцентр повідомляє, що 7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Лише на Закарпатті вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті місцями туман.

Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, у південних областях до 19°, на сході та північному сході 8-13°. Вдень повітря прогріється до 21-26°, на півдні країни місцями до 29°.

На Київщині та у столиці 7 вересня також буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У Києві вночі температура становитиме 12-14°, вдень 22-24°. По області очікується 11-16° вночі та 21-26° вдень.