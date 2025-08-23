        Суспільство

        Прогноз погоди в Україні на 24 серпня

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 20:59
        Ілюстративне фото / Фото з Facebook Leonid Logvynenko
        Ілюстративне фото / Фото з Facebook Leonid Logvynenko

        В Україні очікується хмарна погода, повідомляє Укргідрометцентр. Вночі дощі можливі у західних та східних областях, вдень – короткочасні дощі майже по всій країні, крім сходу, місцями грози.

        Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході до 17°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

        У Києві та області хмарно. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ.

        Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура по області: вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20°.


