Прогноз погоди в Україні на 24 серпня

В Україні очікується хмарна погода, повідомляє Укргідрометцентр. Вночі дощі можливі у західних та східних областях, вдень – короткочасні дощі майже по всій країні, крім сходу, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході до 17°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

У Києві та області хмарно. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області: вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20°.