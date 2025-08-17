        Суспільство

        Прогноз погоди в Україні на 18 серпня: грози на сході, спека на півдні

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 20:59
        Волинь. Шацькі озера / Фото з Facebook Александр Штифман
        У понеділок, 18 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, інформує Укргідрометцентр. У більшості центральних областей, а також уночі на Закарпатті, Київщині та Сумщині, вдень на Харківщині, Одещині та Миколаївщині місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території опадів не прогнозують.

        Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 19-24°. У південних та південно-східних областях – тепліше: вночі 14-19°, вдень 27-32°.

        На Харківщині очікується погіршення погодних умов. У Харкові та області можливі грози, місцями шквали швидкістю 15-20 м/с. Рятувальники закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час негоди.

        Прогноз для Київщини та столиці: хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°. У Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°.


