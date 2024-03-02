Продовжується рятувальна операція в Одесі: виявлено ще одне тіло

На рівні першого поверху, під завалами житлової 9-поверхівки в Одесі виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації.
Всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.
Пошукові роботи тривають.
На місці працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок удару БпЛА обвалилася частина будинку в густонаселеному районі.
По всій Одеській області 3 березня оголосили траур через загиблих внаслідок російської атаки.