Про вибух у Харкові повідомляє місцева влада

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що трапився був у Київському районі Харкова.
“Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він у Telegram.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що трапився був у Київському районі Харкова.
“Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він у Telegram.
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