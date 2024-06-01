Кримінал

Про вибух у Харкові повідомляє місцева влада

1 Червня 2024 13:24
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обстріл
Вид на Держпром з мосту поблизу зоопарку у Харкові, 10 травня 2024 року / Фото Суспільне Харків

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що трапився був у Київському районі Харкова.

“Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він у Telegram.


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