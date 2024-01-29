Про що домовились представники України та Угорщини

В Ужгороді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Переговори були присвячені нормалізації відносин між країнами. Серед ключових тем – війна, питання нацменшин, вступ України до ЄС, а також можливість зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського.

Євросоюз

Дмитро Кулеба заявив, що серед ключових тем був вступ України до ЄС. При цьому він відзначив компроміс Угорщини на засіданні Ради Європи в грудні 2023 щодо відкриття переговорів про членство.

“Виходимо з того, що Україна яка є членом Європейського союзу, найбільше стратегічно відповідає інтересам Угорщини”, – сказав очільник МЗС України.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини уникнув відповіді на питання щодо членства України в ЄС.

Проблема нацменшин

На переговорах цій проблемі приділили окрему увагу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що всі зійшлися на тому щоб врегулювати це питання з обох сторін.

Очільник українського МЗС заявив, що Угорщина передала перелік питань щодо питань нацменшин і протягом 10 днів спеціальна міжурядова комісія розгляне цей перелік для подальшого врегулювання суперечностей.

Війна

На підсумковому брифінгу Петер Сійярто наголосив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. “Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир”, – сказав він.

За словами міністра, Угорщина готова докладати зусиль, “адже спасти життя людей можна лише під час миру”. Він також запевнив у подальшій підтримці українських біженців в Угорщині.

Сійярто наголосив, що Угорщина не надаватиме Україні військову допомогу, але готова продовжувати гуманітарний напрямок підтримки.

Зустрічі Орбана та Зеленського

В Ужгороді представники обох країн обговорили підготовку зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського в Україні.

“Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини і президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі”, – заявив керівник ОП.

Він також додав, що Україна та Угорщина зацікавленні, щоб зустріч двох лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн. Втім конкретні дати переговорів не обговорювалися.