Суспільство

Про повітряну тривогу харків’ян сповіщатимуть через гучномовці

25 Листопада 2022 11:31
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поліція

Поліцейські сповіщатимуть жителів Харкова та області про повітряну тривогу через гучномовці.

“Закликаємо громадян не нехтувати сигналами оповіщення та негайно прямувати до найближчого укриття. В управліннях та відділах поліції бажаючі зможуть зарядити телефони та зігрітися”, – йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Після чергового масованого ракетного обстрілу території України російською федерацією, зараз більшість квартир та будинків залишається без води та електроенергії. Тож у випадку оголошення повітряної тривоги, поліцейські за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал.

“Просимо громадян звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу прослідувати в укриття. Разом з тим нагадуємо громадянам використовувати світловідбивні елементи на одязі у темну пору доби”, – попереджає поліція.


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