Президента Південної Кореї, відстороненого від влади після спроби держперевороту, звільнили з-під варти

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, обвинуваченого в заколоті через оголошення в країні воєнного стану, звільнили з-під варти, повідомило агентство Yonhap.

Таке рішення ухвалив Центральний районний суд Сеула, задовольнивши клопотання захисту президента, яке було подано в лютому.

Юн Сок Йоль на початку грудня 2024 року ввів у країні воєнний стан, заявивши, що це необхідно, щоб захистити країну “від загрози північнокорейських комуністичних сил”. Парламент скасував воєнний стан уже за кілька годин, а самого Юна після цього звинуватили в підбурюванні до заколоту.

Після цього парламент країни проголосував за імпічмент президента. Його має затвердити Конституційний суд, але поки він рішення не виніс. До цього президент офіційно залишається на посаді.