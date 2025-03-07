Політика

Президента Південної Кореї, відстороненого від влади після спроби держперевороту, звільнили з-під варти
7 Березня 2025 10:21
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль / Фото: Yonhap
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль / Фото: Yonhap

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, обвинуваченого в заколоті через оголошення в країні воєнного стану, звільнили з-під варти, повідомило агентство Yonhap.

Таке рішення ухвалив Центральний районний суд Сеула, задовольнивши клопотання захисту президента, яке було подано в лютому. 

Юн Сок Йоль на початку грудня 2024 року ввів у країні воєнний стан, заявивши, що це необхідно, щоб захистити країну “від загрози північнокорейських комуністичних сил”. Парламент скасував воєнний стан уже за кілька годин, а самого Юна після цього звинуватили в підбурюванні до заколоту.

Після цього парламент країни проголосував за імпічмент президента. Його має затвердити Конституційний суд, але поки він рішення не виніс. До цього президент офіційно залишається на посаді.


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