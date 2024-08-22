Суспільство

Президент вручив відзнаки “Національна легенда України”
22 Серпня 2024 20:46
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Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента "Національна легенда України" / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вручив  відзнаки Глави держави “Національна легенда України”.

“Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України”, – написав Зеленський у соцмережах.

Цього року нагороди удостоїлися:

  • співачка Ніна Матвієнко
  • меценат Говард Баффет
  • художник Олександр Дубовик
  • генеральный конструктор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов
  • бригадний генерал Іван Лукашевич
  • композитор Ігор Поклад
  • спортсмен Олександр Усик
  • спортсменка Ольга Харлан
  • військовий лікар Віталій Хмель
  • провідниця “Укрзалізниці” Ірина Юрченко
  • кінорежисер Сергій Параджанов

Відзнакою “Національна легенда України” Президент нагороджує громадян, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.


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