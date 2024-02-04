Політика

Президент відвідав передові позиції українських захисників в Роботине

4 Лютого 2024 14:40
читать на русском →
зеленський
В.Зеленський у розташуванні 65-ї омбр / Фото ОПУ

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

Зокрема, Глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та «За мужність».

«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – наголосив Глава держави.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Лютого 2024 14:40

Президент відвідав передові позиції українських захисників в Роботине
4 Лютого 2024 16:34

Російські військові обстріляли Вовчанськ: пошкоджені адмінбудівля і ЦНАП
4 Лютого 2024 12:57

Лісові пожежі в Чилі забрали життя щонайменше 51 людини. Зеленський висловив співчуття
4 Лютого 2024 12:03

На Сумському напрямку ТрО ліквідувала російську ДРГ
4 Лютого 2024 11:40

В Білорусі залишилося менше 1 000 найманців “Вагнера” – британська розвідка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки